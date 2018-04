Laleh wird in Schweden von Fans und Kritikern gleichermaßen geliebt. Auf ihrem Debütalbum hat sie alle Songs selbst geschrieben, eingesungen, alle Instrumente eingespielt und die Produktion im Studio im Alleingang absolviert. Das Album mit der Hit-Single „Live Tomorrow“ brachte es auf sieben Grammy-Nominierungen und gewann dreimal. Sie hat bereits vier mehrfach mit Platin ausgezeichnete Studioalben veröffentlicht. Ihr Album Colors (2013) war ihr erstes internationales. Ihr Lied „Some die young“ wurde zur Hymne in Gedenken an die Opfer des Massakers von Utøya.