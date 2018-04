Madsen ist eine Rockband vom Lande, wenn man so will. Im Wendland entstanden auch die Songs für das neue Album. " Der Hauptantrieb ist Bock ", sagt Sebastian - und schreibt mit seinen Brüdern Johannes, Sascha und Bassist Niko über 30 neue Songs, inklusive der ersten Singleauskopplung "Lass die Musik an". Es ist ein Rock-Album geworden, zusammengeschweißt in Eigenregie (Madsen haben selbst produziert). Madsen ist eine erfahrene Band und nach ca. 140 Festivals, einer USA-Tour und zig Touren durch Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Band angekommen - irgendwo zwischen Rock, Punk und Pop mit deutschen Texten.