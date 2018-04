In London traf Roudette seinen späteren Partner bei der Band Mattafix, Preetesh Hirji. Sie schafften schon mit ihrer zweiten Single, was für die meisten Künstler immer ein Lebenstraum bleibt: einen Welthit. "Big City Life" landete unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1 der Singlecharts.