Nach zwölf Jahren Pause feiert Kelly 2015 mit dem Album „Human“ sein Comeback. Michael Patrick Kelly hat den Menschen und die Menschlichkeit kennengelernt. Das Ergebnis sind zehn Songs, die auf die Tiefe des Menschenherzens schauen. Und obwohl die Stücke diese zeitlose Tiefe haben, ist es Popmusik, die so straight, kompakt und kraftstrotzend rüberkommt, dass sie hängenbleibt. Selten hat Weisheit so gegroovt, und war Groove so weise. Der Aussteiger kehrte zurück – mit großen Liedern. Ohren auf!