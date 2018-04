Für zdf@bauhaus spielt sie Stücke aus "Road to last night", ihrem Debütalbum als Solosängerin, das sie in den Hamburger Home Studios aufgenommen hat. Ihr Musikstil als Solokünstlerin ist deutlich ruhiger als der von den Battlekats. Ihre einprägsame Stimme steht im Vordergrund und wird von rocklastigem Gitarrenpop untermalt. Produziert hat sie ihr Album mit dem Erfolgsproduzenten Frank Plasa, der u.a. Selig und Echt entdeckt hat.