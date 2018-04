Zusammengefunden in der Giessener HipHop-Szene entstand das jetzige Musikverständnis von OK Kid aus der Faszination für analoge Synthesizer, der Vorliebe für britische Bands wie Radiohead, Massive Attack oder The Streets, sowie der schnörkellos, ehrlichen Sprache des Rap. Nach den Veröffentlichungen von 2 EP´s unter dem Namen jona:S und über 200 Auftritten (u.a. Rock am Ring und Open Flair Festival) veröffentlichen OK KID ihr Debütalbum im Frühjahr 2013. Produziert wurde das Werk von Sven Ludwig und Robot Koch (Marteria, Casper).