Mit dem Song "Let Her Go" gelang dem britischen Singer-Songwriter und ehemaligen Straßenmusiker international der große Durchbruch. Seine Deutschland-Auftritte mussten aufgrund der großen Nachfrage in größere Locations verlegt werden und wurden vom Publikum begeistert gefeiert. Seine Live-Shows werden mit Lobeshymnen überschüttet, denn mit seiner einmaligen Stimme und seinen berührenden Songs gelingt es Passenger immer wieder eine ganz besondere Atmosphäre zu zaubern.