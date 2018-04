Mitte der 90er wird Patrice Mitglied der Kölner Afrobeat-Formation Bantu. Seine Solo-EP "Lions" erscheint 1998 und beschert Patrice Achtungserfolge in Deutschland und Frankreich. Mit seinem ersten Album "Ancient Spirit" (2000) und dem Nachfolger "How Do You Call It?" (2002) schafft er es auf die Bühnen der internationalen Festivals und spielt als Support-Act für Manu Chao oder Lauryn Hill.