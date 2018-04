Selig lieferten den poetischen Soundtrack für die Grunge-Generation der 90er und wurden für ihre energetischen Hippie-Metal-Shows gefeiert. Die Interaktion mit dem Publikum, die Magie des Abends ist das was Selig immer wieder antreibt und ausmacht. Ob nun in Clubs oder Hallen, ob Open Air oder im Konzertsaal mit Orchester - Selig leben den Moment und lassen den Funken überspringen. Ihr Jubiläum feiern Selig mit neuen und alten Liedern in ungewöhnlichen Gewändern. Selig spielen "Die Besten" - das Tour-Motto ist Programm.