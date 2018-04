Die 1978 in Ost-Berlin gegründete Gruppe Silly sollte bald zu den einflussreichsten Bands der DDR-Rockszene zählen. Die Songs von Silly besaßen häufig versteckte Andeutungen, die sich – vorbei an der Zensur – mit den Lebensumständen in der DDR kritisch auseinandersetzten. Nach der Wende folgten Tourneen in Deutschland, Dänemark, Schweden, Österreich und den USA.