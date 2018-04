The Majority Says kommen aus dem kleinen Städtchen Linköping, das umgeben von Wäldern südlich von Stockholm liegt – und genau so klingt auch ihre Musik: geheimnisvoll-schöner Indie-Pop, vorgetragen von der bezaubernden Sängerin Hannah Antonsson. Hierzulande wurde die Band bereits u.a. durch ihre musikalischen Beiträge für die Filme "Vaterfreuden" und "Irre sind männlich" bekannt, 2014 erschien das internationale Debüt: Das selbstbetitelte Album "The Majority Says".