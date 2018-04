Zunächst spielt Tim Bendzko Fußball beim 1. FC Union Berlin, schafft es dort aber nach eigener Aussage nur zum „Talent der Herzen“. Seinen ersten großen Auftritt als Sänger hat Tim Bendzko 2009 vor 20.000 Zuschauern auf der Waldbühne in Berlin. Als Sieger eines Talent-Wettbewerbs gewinnt er einen Supportauftritt beim Konzert der Söhne Mannheims. Jetzt ist er zur richtigen Zeit mit den richtigen Liedern am richtigen Ort. So verwundert es überhaupt nicht, dass sein Debüt "Wenn Worte meine Sprache wären" ohne Umwege in die Top Ten der deutschen Albumcharts schießt und seine erste Single "Nur noch kurz die Welt retten" mit Platin ausgezeichnet wird. Beim Bundesvision Song Contest wird er mit großem Abstand auf Platz 1 gevotet.