Seinem Auftritt bei Later with Jools Holland folgte die Nominierung für die Talent-Awards der BBC (Sound of 2013) und MTV sowie für den Critics' Choice Award der „Brits“, den er gewann. Diese Aufmerksamkeit verhalf seinem Song „Another Love“ zum Einstieg in die UK-Charts und das Stück kam bei Modeschauen des Fashionlabels Burberry und als BBC TV-Trailermusik zum Einsatz. Er tourte mit Jake Bugg und Michael Kiwanuka und ist mit seinem Debütalbum "Long Way Down" im Frühjahr 2013 auch live unterwegs.