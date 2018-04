Ende 2014 war ihre Fangemeinde dermaßen groß, dass sie im Dezember des Jahres die INEC Arena in Killarney als Headliner ausverkauften. Es folgten eine gefeierte UK-Tour mit The Kooks und diverse ausverkaufte Shows in London. Mit zwei Top-30- und einem iTunes-Hit in der Heimat, sind „Walking on Cars“ binnen kürzester Zeit zu Irlands erfolgreichster Indie-Band avanciert. Nachdem sie im November 2015 mit "Speeding Cars" einen weiteren Vorgeschmack veröffentlicht haben, erschien ihr Debüt-Album "Everything This Way" im März 2016.