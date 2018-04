Sie zählen zu den erfolgreichsten Musik-Künstlern des Nahen Ostens. In Dubai wurde der Band der internationale Award für den „Best Music Act Of The Year“ verliehen. Im Oktober 2015 nahm die Band ihr Debüt-Album in den Riverside Studios Berlin unter der Leitung von Victor Van Vugt (u.a. Depeche Mode, Nick Cave, P.J. Harvey, etc.) auf. Ihre erste Deutschland-Club-Tour erfreute sich voller Clubs und begeisterter Veranstalter. Musikalisch bieten „Who Killed Bruce Lee“ einen fantastischen Cocktail aus Rock, Indie, Electro und Funk.