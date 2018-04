Youthkills können bereits auf die Zusammenarbeiten mit Künstlern wie Jaxon Bellina (2raumwohnung, Kylie Minogue), Xenomania (u.a. Pet Shop Boys) und Flood (Depeche Mode, U2, The Killers) zurückblicken. Außerdem haben sie sich mit allerlei Remixen im internationalen Clubgeschehen einen Namen gemacht – unter anderem für The Naked And Famous Alpines, Emeli Sandé und Duran Duran. Ihre aktuelle eigene Musik begeistert durch ehrliche Texte und hymnenhaften Synthiepop, der einfach ins Ohr geht.