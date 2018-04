Da waren die großen künstlerischen und beruflichen Erfolge und die absoluten privaten Tiefschläge. Der Medienrummel um sein Privatleben auf der einen Seite und die ausverkauften Hallen vor einem euphorisierten Publikum auf der anderen. Nach all den Aufregungen um sein Privatleben suchte er einen Ort, an dem er in Ruhe arbeiten konnte.