Seine riesige Fangemeinde folgt ihm zu allen Live-Events. Wer ihn kennenlernt, begegnet einem gut trainierten, freundlichen und netten Typen. Aber da gibt es auch eine andere Seite, die er in der Musik auslebt. Kontra K ist der Name und das Konzept. Er ist dagegen: gegen falsche Freunde und korrupte Politiker. Aber als Rapper und leidenschaftlicher Kickboxer findet er im Kampf- und Wortsport ein Ventil.



Das geschichtsträchtige Bauhaus in Dessau ist gleichzeitig Bühne und Produktionsort für die Konzertreihe "zdf@bauhaus". Internationale Künstler geben in einem intimen Rahmen exklusive Konzerte vor Live-Publikum. Präsentiert werden die Konzerte von Moderator Jo Schück.