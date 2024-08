Glaubwürdig: Matthias Pohl

2017, 500 Jahre Reformationsjubiläum - in diesem Herbst ist das schon wieder 5 Jahre her. Für Malermeister Matthias Pohl aus Wittenberg ist das besondere Jubiläum noch immer sehr präsent: In den Erinnerungen an die Festtage, an die Zeit davor, als sich ...

Datum: 10.08.2024 Verfügbarkeit: Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen