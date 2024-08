Jürgen Kerth – Der Blues-König aus Erfurt

Eigentlich hätte er in New Orleans, Memphis oder mindestens in Chicago zur Welt kommen sollen. Stattdessen erblickt Jürgen Kerth 1948 im katholischen Krankenhaus in Erfurt das Licht der Welt. Dazu noch in einer Familie, die mit Musik nicht wirklich etwa...

Datum: 01.08.2024 Verfügbarkeit: Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen