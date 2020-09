Die Saison der Bayern

Saison der Bayern (1/9)

Mit zwei Heimsiegen und zwei Unentschieden in der Fremde starten die Bayern nach der WM in die Spielzeit. Am fünften Spieltag stehen die Münchner dann das erste Mal auf Platz eins. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola bezwingt den damaligen Spitzenreiter aus Paderborn mit 4:0. Mario Götze trifft doppelt.