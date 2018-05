Die Schanze im 360-Grad-Video - so funktioniert's

1. Über eine spezielle VR-Brille, die bereits ein Display fest eingebaut hat. Viele nahmhafte Hersteller arbeiten an der Entwicklung und wollen ihre Brillen für den Konsumentenbereich ab 2016 anbieten.



2. Bis heute müssen die meisten VR-Nutzer daher als Display Ihr eigenes Smartphone nutzen. Das bestenfalls 5 Zoll-Smartphone wird dabei in ein Brillengestell eingeschoben, das in der Kunststoffausführung mit bequemer Kopfhalterung ab circa 20,- Euro im Handel erhältlich ist. Zudem gibt es im Internet zahlreiche Bastel-Anleitungen, wie man ein solches Gestell aus Pappe selbst bauen kann, ein so genanntes "Cardboard". Die Kosten dafür sind minimal.



Eine VR-Brille selbst basteln

Bildquelle: reuters