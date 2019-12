drehscheibe vom 23. Dezember 2019

Alle Jahre wieder verbreiten Plätzchen, Braten oder Glühwein den einzigartigen Weihnachtsduft. Die "drehscheibe" widmet sich in einer Sondersendung den Leckereien rund ums Fest.



Vom perfekten Weihnachtsmenü hat jeder seine Vorstellung: mit Fisch, Fleisch, vegetarisch oder vegan? Der "Küchentraum"-Experte Manuel Kubitza zeigt den Zuschauern ein schnelles Menü, das mit Fisch oder vegetarisch serviert werden kann.



Als Vorspeise gibt es winterliche Blattsalate mit Ziegenkäsecrème, Orangen und Walnüssen. Im Hauptgang folgt eine im Ganzen gebackene Dorade an Pasta mit Basilikumpesto und Ofengemüse. Den süßen Abschluss bildet eine Orangencrème mit Spekulatiuscrumble. Die Rezepte gibt es online.



Darüber hinaus wird gezeigt, wie weihnachtliche Spezialitäten produziert werden: zum Beispiel in einer Dresdner Stollenbäckerei oder bei den Karpfenfischern in Peitz. Und wer seine Weihnachtsgans mit gutem Gewissen kaufen will, bekommt hier eine Entscheidungshilfe. In kurzen Grafiken gibt es Infos und Hintergrundwissen zu diversen Leckereien. Auch die Zuschauer auf der Straße dürfen zu Wort kommen und erzählen, was bei ihnen an Weihnachten auf den Tisch kommt.



Babette von Kienlin verlässt für diese Sondersendung das Fernsehstudio und moderiert von einem Weihnachtsmarkt. Hier gibt es neben Glühwein noch mehr Kulinarisches zu entdecken.