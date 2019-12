heute - in Europa

Bernhard Lichte ist Korrespondent im ZDF-Studio Moskau. Das Studio ist zuständig für die Berichterstattung aus u.a. Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Kasachstan, Kirgistan, Russland, Tadschikistan, der Ukraine und Usbekistan.



Bernhard Lichte wurde 1955 in Gelsenkirchen geboren. Er studierte Politikwissenschaft, Publizistik und Soziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Nach dem Magister-Abschluss absolvierte er ein Hörfunk- und Fernseh-Volontariat beim Sender Freies Berlin.

Ab 1985 arbeitete er in unterschiedlichen Funktionen beim ZDF. Zunächst als Redakteur im Landesstudio Niedersachsen in Hannover. 1989 wechselte er in die heute-Redaktion der Mainzer Zentrale. Während dieser Zeit absolvierte er ‚Aufbau-Einsätze‘ im neuen Landesstudio Dresden und zahlreiche Reisen als Korrespondent in die Kriegsregion Jugoslawien.

1992 wird er in das Süd-Ost-Europa-Studio Wien versetzt. Als Korrespondent berichtet er von dort drei Jahre lang über die Neuordnung Europas, den durch Krieg erzwungenen Zerfall Jugoslawiens und die friedliche Trennung der damaligen Tschechoslowakei, das Ende des Ostblocks und den Wechsel der Balkan-Staaten in die NATO.Nach der Rückkehr in die Zentrale arbeitete er als Redakteur in der Gesellschafts- und in der Außenpolitik. Mehrmalige Studiovertretungen u.a. in London, Warschau, Washington, Singapur, Tel Aviv und Kairo. Hier vorzugsweise befasst mit Intifada, Gaza-Krieg, Berichterstattung über die Arabische Revolution und dem Waffengang in Syrien.Seit 2013 ist Lichte Korrespondent im Studio Moskau.