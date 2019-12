Europäische Weihnachtstrends

Hässliche Weihnachts-Pullis, skurriler Christbaumschmuck, eine russische Hauptstadt erstmals ohne Schnee. Was sind die europäischen Weihnachtstrends, was ist schön und was nicht? Wir berichten aus London, Brüssel und Moskau.

