Seit dem Krieg in der Ukraine steht die Verteidigung in Europa auf dem Prüfstand. Wie kriegstüchtig sind die EU-Mitgliedstaaten? Könnte Europa, wenn es müsste? In Estland gewöhnen sie schon die Jüngsten ans Militär. Auch, weil das Land im Baltikum an Russland grenzt. Das Verteidigungsministerium in Estland macht klar: Sie können es sich nicht leisten, wenn die Bürger sich nicht mit der Verteidigung beschäftigen.