heute journal, 30th of April 2024

Today's topics: Protestors in Georgia arrested - Resistance to pro-Russia law; 20 years of EU expansion in the East - Growth on the balance sheet; Ceasefire efforts in Middle East - US Secretary of State Blinken in Israel.

Videolänge: 30 min Datum: 30.04.2024 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.05.2025 Video herunterladen