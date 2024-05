heute journal, 19th of May 2024

Today's topics: Iranian president involved in crash - Ebrahim Raisi's fate remains unclear; Campaign against right-wing extremism - Over 30 companies send pro-European message; Jürgen Klopp leaves Liverpool - The Reds bid farewell to their trainer.

