Das Endspiel der Europa League findet am 21. Mai 2025 im Estadio San Mames in Bilbao (Spanien) statt. Anstoß wird um 21 Uhr sein. Es wird das 16. Finale des Wettbewerbs in der aktuellen Form sein und das 54. seit der Einführung des UEFA-Cups. In der letzten Saison siegte Atalanta Bergamo gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen in Dublin mit 3:0.