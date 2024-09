Live: Bricht die Donbass-Front zusammen?

Am Freitag findet ein weiteres Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Deutschland statt. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz sollen Gespräche über mögliche Waffenlieferungen an die Ukraine geführt werden. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj wird persönlich am Treffen teilnehmen und um weitere Hilfsmittel für die Ukraine bitten. Es soll dabei vor allem um mehr Flugabwehr und Raketen mir längerer Reichweite gehen.