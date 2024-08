Kursk: Bleibt Putin in der Defensive?

Währenddessen kündigte das russische Verteidigungsministerium mehr Truppen und Mittel für die Grenzregionen Kursk, Belgorod und Brjansk an. Es gehe um den Schutz der territorialen Unversehrtheit Russlands, der Bevölkerung und der Infrastruktur in den Grenzregionen. Das Eindringen der feindlichen Truppen mit Panzern und schwerer Artillerie hatte in Russland breite Verwunderung in der Bevölkerung ausgelöst. Bislang wurden mindestens 200.000 Menschen in Sicherheit gebracht.