Live: Trump telefoniert mit Putin

Welche Konsequenzen hat das für Europa und die transatlantischen Beziehungen? Wie kommen die US-Pläne in Brüssel an? Und wie schaut Russland auf die US-Pläne? Darüber spricht Alica Jung bei ZDFheute live mit der ehemaligen Nato-Strategin Stefanie Babst, ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers in Brüssel und ZDF-Korrespondent Armin Coerper in Moskau und ZDF-Korrespondentin Anne Brühl in Dnipro. Seid dabei und stellt eure Fragen!