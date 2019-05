1989 - Chinas Kampf um die Freiheit

Peking erlebt im Frühjahr 1989 sieben Wochen der Hoffnung: Der Tod des chinesischen Reformers Hu Yaobang setzt eine ungeahnte Massenbewegung in Gang. Tausende Studenten gehen auf die Straße und fordern Demokratie und Pressefreiheit. Tag für Tag schließen sich mehr Menschen an, aus der Studentenbewegung wird eine Volksbewegung. Ab dem 3. Juni passiert das Unfassbare: Das chinesische Militär schlägt die Proteste am Platz des Himmlischen Friedens (Tiananmen) mit Gewalt nieder. Sehen Sie hier exklusives ZDF-Drehmaterial von 1989!