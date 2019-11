Aufruf des Bundespräsidenten zur Woche der Welthungerhilfe

In seiner Ansprache zur Woche der Welthungerhilfe ruft Bundespräsident Steinmeier zu Spenden für die Organisation auf. Nach Temperaturrekorden und Extremwetter litten viele Menschen an Hunger überall auf der Welt, so der Bundespräsident.

Beitragslänge: 2 min Datum: 13.10.2019 Verfügbarkeit: