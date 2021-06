Italien ist am Mittwoch als erstes Team vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Die Azzurri besiegten die Schweiz in Gruppe A mit 3:0. Dänemark tritt heute zu seinem zweiten Spiel bei der EM an. Gegner ist in Kopenhagen (18 Uhr/ZDF) Mitfavorit Belgien, das im Gegensatz zu den Dänen mit einem Sieg in die Gruppe B gestartet ist. Wie Belgien gehen auch die Niederlande und Österreich mit drei Punkten aus dem ersten Spiel in ihr direktes Duell in Amsterdam (21 Uhr/ZDF). Beide haben dort wie Belgien schon die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Im anderen Spiel der Gruppe C treffen zuvor in Bukarest die Ukraine und Nordmazedonien aufeinander (15.00 Uhr/ZDF).