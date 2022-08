Update am Morgen : 30 Jahre nach dem Mob von Lichtenhagen

Zum Gedenken in dieser Woche gibt es in Rostock zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen. Am Donnerstag wird der Bundespräsident vor Ort sein. Er wird im Rathaus eine Rede halten und am Sonnenblumen-Haus Blumen niederlegen. Das Pogrom wird immer Teil der Stadtgeschichte Rostocks bleiben. Und an diesem Jahrestag müssen wir uns fragen, welche Lehren wir aus diesem Ereignis ziehen.