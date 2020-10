Bundestag debattiert über Deutsche Einheit: Der Bundestag widmet sich am Freitag in einer zweistündigen Debatte der Deutschen Einheit vor 30 Jahren. Die Abgeordneten erinnern an die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 und die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten. Die Debatte können Sie um 9 Uhr bei uns live verfolgen.