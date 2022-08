Update am Morgen : Letzter Tag für das 9-Euro-Ticket

Aber: Wirklich gehört hat diesen Satz von Gorbatschow so niemand. Zur Genese sagte er später selbst: "Ich begann über die Perestroika zu sprechen, auch über die Diskussionen darüber in der sowjetischen Führung. Ich sagte, dass dort, wo wir zu spät gekommen sind, wir auch verloren haben. Deshalb: Wer zu spät kommt, der verliert." So oder so - in die Geschichtsbücher hat der Satz es geschafft. Ebenso wie sein vermeintlicher Urheber.