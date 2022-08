Update am Abend : Das 9-Euro-Ticket - ein voller Erfolg?

Deutschland bleibt größter Produzent von Speiseeis in Europa: Im vergangenen Jahr wurden in der Bundesrepublik 614 Millionen Liter Eiscreme hergestellt, deutlich mehr als in Frankreich (459 Millionen Liter) und Italien (381 Millionen Liter), wie das Statistikamt Eurostat am Montag mitteilte. In Deutschland war das Eis zugleich am billigsten: Der Durchschnittspreis lag bei 1,40 Euro pro Liter, während italienische Hersteller im Mittel 2,10 Euro verlangten und französische Produzenten 2 Euro.