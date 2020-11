Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut der Demokratie. In vielen Ländern jedoch ist die freie Berichterstattung in Gefahr oder unmöglich. Das ZDF-Morgenmagazin blickt in dieser Woche in verschiedene Länder, in denen Reporterinnen und Reporter diffamiert, eingeschüchtert und bedroht werden. Den Auftakt macht Serbien. Der EU-Beitrittskandidat steht im Ranking der Pressefreiheit auf Platz 93 von 180 Staaten.