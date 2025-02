Update am Morgen:Die AfD wird künftig (noch) präsenter sein

Auch Matthias Helferichs Platz in der AfD-Fraktion ist noch nicht sicher. In der vergangenen Legislatur saß der AfD-Mann als Fraktionsloser im Bundestag - er hatte sich in einem Chat als "freundliches Gesicht des NS" bezeichnet . Das wurde selbst der AfD zu viel. Nach einigem Hin und Her verzichtete Helferich dann freiwillig auf die Fraktionszugehörigkeit. Zudem läuft seit vergangenem Sommer ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Dennoch durfte er auf dem aussichtsreichen Platz 6 seiner nordrhein-westfälischen AfD kandidieren. Es spricht also einiges dafür, dass er dieses Mal Mitglied der Bundestagsfraktion wird.