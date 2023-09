Update am Morgen : Merz und die Brandmauer

Beginn der Generaldebatte bei der UN-Vollversammlung in New York: Das größte diplomatische Treffen der Welt findet in diesem Jahr bis zum 26. September statt. Laut vorläufiger Liste wollen bislang mehr als 140 Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will zum ersten Mal am Hauptsitz der Vereinten Nationen sprechen, auch eine Rede von US-Präsident Joe Biden wird erwartet.