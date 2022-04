Rund eine Million Kinder der vierten und fünften Klassenstufe bekommen ab Freitag ein Buch geschenkt. Den anlässlich des Welttags des Buches am 23. April von Bettina Obrecht und Timo Grubing verfassten Comicroman "Iva, Samo und der geheime Hexensee" könnten die Schulklassen vom 22. April bis 31. Mai in einer von rund 3.300 Buchhandlungen abholen, teilten der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main und die Stiftung Lesen in Mainz mit.