Update am Morgen: Marco Wanderwitz' Kampf für ein AfD-Verbot

Guten Morgen,

Es handelt sich dabei um einen Antrag auf ein Verbotsverfahren gegen die AfD . Wanderwitz kämpft seit Längerem dafür. Die AfD, so befürchtet er, werde die Bundesrepublik in einen autoritären Staat umbauen, sollte sie an die Macht kommen.

Das will Wanderwitz in dieser Woche nun nachholen. Am Dienstag spricht er mit seiner eigenen Fraktion darüber. Und wird viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Seine eigene Fraktionsspitze ist sehr viel grundsätzlicher in ihrer Ablehnung.