Update am Abend: AfD-Verdachtsfall und Putins neuer Minister

Während die AfD die EU bekanntlich eher skeptisch betrachtet, sind in Georgien in den vergangenen Wochen immer wieder Zehntausende auf die Straße gegangen: um für eine demokratische Zukunft der Republik im Südkaukasus in eben dieser EU zu demonstrieren - und gegen das umstrittene "Agentengesetz" der Regierung. Die Befürchtung: Das Gesetz könnte zu einer Drangsalierung der Zivilgesellschaft führen - ähnlich wie im Nachbarland Russland . Was dahinter steckt: