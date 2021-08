Neben 13 Mitgliedern des US-Militärs sind unter den Toten der gestrigen Anschläge zahlreiche afghanische Zivilist*innen, die dem Elend in ihrem Heimatland und dem Regime der Taliban entfliehen wollten - vor allem in Richtung Westen. Doch wie so oft ließ dieser Westen die Menschen hängen, nachdem er ihnen erst Hoffnung auf ein besseres Leben gemacht hat. Daran wird man sich in Zukunft erinnern, wenn die USA und ihre Verbündeten erneut mit hehren Zielen in ein fremdes Land einmarschieren sollten.