Rette sich, wer kann! Aber wer kann? Und wer hilft? Die dramatischen Bilder am Flughafen von Kabul - Menschen, die sich in ihrer Verzweiflung an die Gangways hängen und herunterfallen - sprechen ihre eigene brutale Sprache. Dabei weiß die Bundesregierung seit langem, was den Übersetzern, Fahrern, Köchen und den vielen anderen Helfern droht. Trotzdem ließ sie sich lange Zeit, um zu prüfen, wer von den Ortskräften überhaupt ein Anrecht auf einen Flug nach Deutschland hat - tödlich viel Zeit. Und der Bundesinnenminister wollte noch vor wenigen Wochen Afghanen abschieben in ihr Herkunftsland.