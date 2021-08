GDL will im Tarifkonflikt mit der Bahn wieder streiken: Die Arbeitsniederlegungen sollen demnach am Samstag um 17 Uhr im Güterverkehr beginnen und bis Mittwochfrüh dauern. Im Personenverkehr beginne der Streik erst am Montag, 23. August, um 2 Uhr. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Lokführer weite Teile des Fern- und Nahverkehrs über Tage lahmgelegt. GDL-Chef Claus Weselsky hatte danach mit weiteren Arbeitsniederlegungen gedroht, sollte die Bahn kein verbessertes Angebot vorlegen.