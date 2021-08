eine menschliche Tragödie, für die wir Mitverantwortung tragen und eine politische Zäsur, die uns erschüttert und die Welt verändern wird - so beschreibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Afghanistan-Fiasko. In der Tat: Während wir gebannt die Rettungsflüge der Bundeswehr verfolgen und schmerzhaft ohnmächtig die Verzweiflung auf dem Flughafen sehen, wo sich Menschen an Tragflächen klammern, sind die langfristigen Folgen dieser dramatischen Tage noch gar nicht abzusehen. Natürlich vor allem nicht für Menschen in Afghanistan selbst, aber auch für künftige Militär-Einsätze und das langfristige Machtgefüge in der Weltpolitik.