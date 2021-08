Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) machte in ihrer Regierungserklärung jedoch keine Angabe dazu, wann genau der Einsatz der Bundeswehr enden wird. Wieder betonte sie, dass die Lage in Afghanistan unterschätzt worden sei: Die Geschwindigkeit des Taliban-Vormarschs, die schnelle Aufgabe der afghanischen Armee - und vielleicht auch das Maß an Korruption. Die Regierungserklärung ist in diesem Fall auch eine Regierungsentschuldigung. Jede wirklich gute und ernst gemeinte Entschuldigung steht und fällt damit, ob man den entstandenen Schaden aufrichtig versucht wiedergutzumachen. Die Luftbrücke stürzt ein, ja. Aber das heißt nicht, dass es für die Menschen, die in Afghanistan in Lebensgefahr schweben, keine Brücke mehr zu Freiheit, Sicherheit und Frieden geben kann.